"Justice League" : la version de Zack Snyder se livre enfin dans une nouvelle bande-annonce

C’est une épopée chaotique comme on en voit peu dans le monde du cinéma. Sorti en 2017, le film Justice League avait été un échec critique et commercial pour Warner Bros et DC Comics. Remanié après le retrait du réalisateur, le film sorti sur les écrans était bien différent du résultat que Zack Snyder avait imaginé. Après trois ans d’attente et de spéculation, une version "Director’s cut" sort bientôt sur HBO Max sous forme d’une mini-série dont la dernière bande-annonce vient de sortir.

Les fans l’attendent depuis longtemps. Il faut dire qu’après la sortie du film en salles, la déception avait été grande. La faute à une esthétique douteuse, à un scénario peu compréhensible, et une mise en scène paresseuse. La réunion de Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Aquaman et Cyborg devait être le point culminant d’une saga lancée quelques années plus tôt, qui devait concurrencer les Avengers de Marvel et leurs nombreux cartons au box-office. Il n’en fut rien, et le projet d’un univers commun aux super-héros DC avait été largement freiné.

Il faut dire que la production du film fut quelque peu chaotique. Zack Snyder avait été contraint de quitter la production après le décès de sa fille, et c’est le réalisateur Josh Whedon qui lui avait succédé, faisant retourner des scènes, en supprimant d’autres, et dépensant 25 millions de dollars supplémentaires (dont près de 45.000 pour ôter numériquement la moustache d’Henry Cavill). La patte de Whedon avait totalement occulté le travail de Snyder, et avait été jugée largement responsable de l’échec du film.

De nombreuses voix s’étaient élevées pour réclamer la sortie de la version originale, notamment avec le hashtag #ReleaseTheSnyderCut. A l’affiche du film, Ben Affleck, Gal Gadot et Jason Momoa avaient encouragé l’idée, et HBO Max l’a finalement concrétisée. On découvrira donc Justice League en 2021, avec une autre lumière, des nouveaux effets spéciaux, et des scènes inédites, sous forme d’une mini-série de quatre épisodes.