Jonah Hill dévoile son premier film "Mid 90s"

L'acteur américain passe derrière la caméra et signe un premier long-métrage dramatique qui raconte la vie d'un jeune garçon dans les années 1990 à Los Angeles. Le film, qui sortira le 19 octobre prochain sur le sol américain, vient de dévoiler sa première bande-annonce.

"Mid 90s" suit Stevie (Sunny Suljic), un jeune garçon de 13 ans qui grandit au sein d'une famille à problèmes à Los Angeles. Il passe son été à fuir sa réalité avec un nouveau groupe d'amis qu'il rencontre dans un magasin de skateboard. Alors qu'il se cherche lui-même, Stevie rencontrera de nouveaux problèmes avec ses nouveaux amis.

Aux côtés de Sunny Suljic ("Mise à mort du cerf sacré"), Lucas Hedges ("Lady Bird") lui donnera la réplique en incarnant son frère violent. Katherine Waterson ("Les Animaux Fantastiques") jouera la mère de Stevie, Dabney. Jerrod Carmichael ("Transformers : The Last Knight") fait également partie du casting.

Plus connu pour jouer les trublions dans "21 Jump Street" ou encore les hommes d'affaires véreux aux côtés de Leonardo DiCaprio dans "Le Loup de Wall Street", Jonah Hill s'est dernièrement illustré dans le drame "Don't Worry, He Won't Get Far on Foot" de Gus Van Sant. Il sera prochainement à l'affiche du film dramatique "The Ballad of Richard Jewell" de Ezra Edelman et de la série "Maniac", attendue sur Netflix.

Bande-annonce :