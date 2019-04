"Joker" : Après l'affiche, le teaser

Quelques heures après avoir dévoilé l'affiche de "Joker", Warner Bros., comme promis, a mis en ligne les premières images de son film qui reviendra sur les origines du pire ennemi de Batman. Porté par Joaquin Phoenix, le long métrage sortira le 2 octobre prochain en Belgique.

"Cette année, préparez votre plus beau sourire", annonce le premier teaser de "Joker", tout juste dévoilé. Après Jack Nicholson pour Tim Burton, Heath Ledger pour Christopher Nolan et Jared Leto dans "Suicide Squad", au tour de Joaquin Phoenix d'arborer le sourire du plus célèbre criminel de Gotham City.

Éloigné de l'univers habituel des DC Comics au cinéma, le film de Todd Phillips, derrière la trilogie "Very Bad Trip", racontera comment Arthur Fleck, un comédien raté, bascule dans la criminalité et la folie et devient le Joker, dans le Gotham des années 80.

Zazie Beetz, Robert de Niro et Frances Conroy accompagneront Joaquin Phoenix dans ce film qui sortira le 2 octobre.