Jodie Foster, Sterling K. Brown et Jeff Goldblum dans la bande-annonce du film "Hotel Artemis"

Jodie Foster incarne une infirmière dont le rôle est de soigner des criminels à l'Artemis, une forteresse médicale dont le fonctionnement repose sur la confiance et des règles strictes. Les patients n'y ont en aucun cas le droit de de se livrer à leurs affaires crapuleuses. Telle est la trame de cette comédie musclée.

Mais les règles de cet hôpital un peu particulier menacent de voler en éclat à l'arrivée de Honolulu et Waikiki (Brian Tyree Henry et Sterling K. Brown). Après un braquage bâclé, ils entrent en possession d'un objet de grande valeur, ce qui lance The Wolf King (Jeff Goldblum) à leurs trousses.

Sofia Boutella, Jenny Slate, Zachary Quinto, Charlie Day et Dave Bautista sont également à l'affiche de ce film. Le scénariste Drew Pearce ("Iron Man 3", "Sherlock Holmes 3") s'essaie ici à la réalisation.

Malgré les similitudes avec la formule de "John Wick", "Hotel Artemis" semble bénéficier de sa propre recette en matière de cinéma d'action. Chung Chung-hoon ("Old Boy") vient prêter main forte à Pearce, tandis que le compositeur Cliff Martinez ("Drive") assure l'ambiance musicale.

Le film sortira le 8 juin.