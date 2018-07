Jennifer Garner en pleine nature dans la bande-annonce de "Camping"

Afin de faire patienter les téléspectateurs jusqu'au 14 octobre, HBO vient de dévoiler un premier trailer de sa série "Camping" qui marquera le grand retour au petit écran de Jennifer Garner.

Douze ans après la fin de "Alias", série de J.J. Abrams qui l'a propulsée au rang de star, l'ancienne interprète de l'espionne Sydney Bristow se glissera dans la peau de Kathryn, une femme psychorigide et organisatrice obsessionnelle. Pour l'anniversaire de son mari Walt, elle décide de partir en week-end en pleine nature. Mais son escapade ne va pas se dérouler comme prévue à cause d'invités imprévus.

Jennifer Garner donnera la réplique à David Tennant, ancien "Doctor Who" et Juliette Lewis ("Wayward Pines") dans cette série signée Lena Dunham et Jenni Konner, duo à l'oeuvre sur "Girls", comédie arrêtée en 2017 sur HBO.

Les huit épisodes seront dévoilés à partir du 14 octobre sur HBO.

Pour regarder le trailer (en anglais) :