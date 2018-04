James Franco, Milla Jovovich et Snoop Dog dans la bande-annonce explosive de "Future World"

Après "The Disaster Artist", James Franco revient sur grand écran avec "Future World", film dans lequel il tient également l'un des premiers rôles. L'acteur réunit à ses côtés Suki Waterhouse, Milla Jovovich, Lucy Liu, Snoop Dog et Method Man pour ce film de science-fiction, visiblement inspiré de George Miller et de son"Mad Max : Fury Road".

Si aux Etats-Unis, la date de sortie du film est prévue pour le 25 mai, aucun date n'a été annoncée pour la France. Bruce Theirry Cheung a co-réalisé le film.

Dans un monde post-apocalytique, où l'eau et l'essence se sont évaporées, une nouvelle ère sombre de l'histoire commence. L'intrigue suit Ash (Suki Waterhouse), un robot créé pour tuer, retrouvé par un seigneur de la guerre (James Franco). Pendant ce temps, le prince de l'un des derniers havres de paix encore connu essaye par tous les moyens de trouver un cure pour soigner la reine tombée malade (Lucy Liu). Lorsque Ash a vent de cette mission, elle rejoint le prince tandis que le seigneur de la guerre tente désespérément de la remettre sous son contrôle.