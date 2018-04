James Franco, effrayant dans la bande-annonce de "Kin"

James Franco sera l'une des têtes d'affiche du film de science-fiction "Kin", réalisé par Jonathan et Josh Baker, en salles en Belgique le 22 août et aux Etats-Unis le 31 août. Lionsgate, qui a acheté les droits du film pour 20 millions de dollars lors du Festival international du film de Toronto en 2017, vient de dévoiler la bande-annonce officielle.

L'intrigue suit l'histoire d'un ancien criminel récemment sorti de prison, joué par Jack Reynor, et de son jeune frère adoptif (Myles Truitt). Les deux frères sont forcés de fuir après avoir été pris pour cibles par un criminel malveillant (James Franco) et poursuivis par des agents fédéraux. Au cours de leur fuite, les frères ne pourront compter que sur une arme mystérieuse qui démontre des propriétés mystiques.

Zoë Kravitz jouera une alliée des frères et Dennis Quaid incarnera leur père. Dans cette bande-annonce explosive, on reconnaîtra la patte des producteurs de "Stranger Things", Shawn Levy et Dan Cohen, également présents sur ce projet.

Ce film d'action marque la première réalisation d'un long-métrage des frères Baker dont le scénario, écrit par Daniel Casey, a été inspiré par leur court-métrage "Bag Man".

Pour regarder la bande-annonce de "Kin" avec James Franco, Zoë Kravitz et Jack Reynor :