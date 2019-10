Ian McKellen plus terrible que jamais dans la bande-annonce de "L'Art du mensonge"

L'Art du mensonge - Bande Annonce Officielle 2 (VF) - Helen Mirren / Ian McKellen - 07/10/2019 L'Art du mensonge - Bande Annonce Officielle. Un jeu vertigineux de mensonges et faux-semblants, au cinéma le 1er janvier. Escroc professionnel, Roy Courtnay n’en croit pas sa chance ! Alors qu’il surfe sur un site de rencontre, il fait la connaissance d’une riche veuve, Betty McLeish, qui lui ouvre sa porte... et son cœur. Rien de plus facile que de la dépouiller ! Sauf qu’il n’avait pas prévu de se prendre d’affection pour sa "cible"... Contre toute attente, Roy s’engage dans la mission la plus délicate de sa carrière d’arnaqueur. Un film de Bill Condon Avec Hellen Mirren et Ian McKellen Abonnez-vous : http://goo.gl/Bp3CiG Suivez tout l'actualité de Warner Bros France : Facebook : http://www.facebook.com/iwbfr Twitter : http://twitter.com/warnerbrosfr Et vivez l'expérience My Warner sur le site : http://www.warnerbros.fr/