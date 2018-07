"I Think We're Alone Now" : Peter Dinklage et Elle Fanning seuls au monde

Peter Dinklage et Elle Fanning se dévoilent dans la bande-annonce du premier film de Reed Morano "I Think We're Alone Now", qui sortira dans les cinémas nord-américains le 21 septembre.

Réalisatrice de la série "The Handmaid's Tale", Reed Morano signe son premier long métrage, un drame au gout post-apocalyptique.

La bande-annonce met en scène un Peter Dinklage ("Game of Thrones") errant dans une ville de la vallée de l'Hudson (New-York) sans aucune trace de vie. Après qu'un événement encore inconnu a exterminé la population humaine, Del (Peter Dinklage) fait la rencontre de Grace, interprétée par Elle Fanning ("The Neon Demon ", "Maléfiques"). Cette jeune femme un peu bavarde perturbe la routine de cet homme se croyant seul au monde.

Le casting est complété par Paul Giamatti ("Billions") et Charlotte Gainsbourg ("Antichrist", "La Promesse de l'Aube"). "I Think We're Alone Now" sortie dans les salles américaine le 21 septembre. Aucune date française n'a encore été annoncée.



Bande-annonce (en anglais) :