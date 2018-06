"Hôtel Artemis" : la bande-annonce déjantée avec Jodie Foster et Sterling K. Brown

Sterling K. Brown continue son ascension au cinéma avec la prochaine sortie du film futuriste "Hôtel Artemis" de Drew Pearce dont la bande-annonce vient d'être dévoilée avant sa sortie officielle le 25 juillet.

Écrit et réalisé par Drew Pearce, le thriller "Hôtel Artemis" réunit pour la première fois Jodie Foster et Sterling K. Brown au cinéma. Produit par Metropolitan Filmexport, le long-métrage futuriste sortira dans les salles obscures belges le 25 juillet.

En 2028, Los Angeles est au bord de la guerre civile. Les criminels y règnent en maître mais parmi ce chaos, l'Hôtel Artemis y est un havre de paix. Ici, les criminels trouvent le repos et les soins nécessaires à leurs blessures. À la tête de cet établissement respecté dans le monde des truands, Jean Thomas alias l'infirmière (Jodie Foster) y fait respecter les règles strictes qui contribuent à sa réputation : aucune arme, aucun policier et la règle d'or, ne pas tuer les autres patients. Pourtant lorsque Waikiki (Sterling K. Brown), un braqueur de banques dont la dernière attaque a mal tourné, arrive à l'Hôtel, tout bascule. Une bande de criminels fait tout pour rentrer dans l'immeuble afin d'éliminer Waikiki, qui trouve de l'aide parmi les patients dont Nice (Sofia Boutella), une tueuse à gage des plus mystérieuses.

Au casting, on retrouve Jeff Goldblum, Brian Tyree Henry, Jenny Slate, Zachary Quinto et Charlie Day.