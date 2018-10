"Holmes and Watson" : une première bande-annonce dévoilée

Sherlock Holmes et le docteur John Watson sont de retour pour résoudre de nouveaux crimes. Columbia Pictures a mis en ligne un premier aperçu de cette comédie policière dans lequel Will Ferrell et John C. Reilly se donnent la réplique.

Les deux acteurs se retrouvent à l'ère victorienne après avoir joué "Frangins malgré eux" d'Adam McKay en 2008. Ecrite et réalisée par Etan Cohen, cette nouvelle version cinématographique des romans de Sir Arthur Conan Doyle aura un ton plus humoristique que la saga de Guy Ritchie avec Jude Law et Robert Downey Jr. Dans la bande-annonce, Sherlock Holmes et Watson tirent sur des abeilles avec leur pistolet alors qu'un crime a été commis à Buckingham Palace.