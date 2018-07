Hilary Swank confrontée à Alzheimer dans "What They Had"

Hilary Swank, Michael Shannon, Taissa Farmiga Robert Forster et Blythe Danner sont réunis dans le premier long métrage d'Elizabeth Chomko, un drame familial présenté en début d'année à Sundance.

"What they Had" se dévoile à travers une bande-annonce touchante qui met en scène Hilary Swank ("Million Dollar Baby") dans la peau de Bridget Ertz. La jeune femme décide de rentre dans sa ville natale pour voir sa mère (Blythe Danner), atteinte de la maladie d'Alzheimer, qui a fugué dans le blizzard de Chicago. La famille doit alors prendre une décision difficile.

Michael Shannon ("Man of Steel", "La Forme de l'eau"), interprète le rôle du frère qui essaye de faire prendre conscience à leur père, joué par Robert Forster ("La Chute de Londres", "Jackie Brown"), que l'état de la maladie de leur mère va s'aggraver de jour en jour.

Pour ses premiers pas derrière la caméra, Elizabeth Chomko réalise un film rempli d'émotions faisant intervenir l'amour familial ainsi que les dilemmes gravitant autour de la maladie. Présenté au dernier festival de Sundance en janvier dernier, "What they Had" sortira le 12 octobre aux Etats-Unis. Pour le moment aucune date de sortie n'a été annoncée pour la Belgique.

Bande-annonce :