HBO dévoile la bande-annonce de sa mini-série"Chernobyl"

HBO s'attaque à l'un des plus importants désastres qu'a connu la Terre dans les années 80 avec la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. La chaîne payante proposera dès le 6 mai prochain la mini-série "Chernobyl" avec Emily Watson, Jared Harris et Stellan Skarsgård au casting. Une première bande-annonce vient d'être dévoilée.

En marge du tumulte entourant la sortie imminente de l'ultime saison de "Game of Thrones", HBO vient de dévoiler la bande-annonce de sa prochaine mini-série événement, "Chernobyl". Cette fiction en cinq parties plongera dans l'une des catastrophes nucléaires les plus importantes au monde survenue le 26 avril 1986 en Ukraine.

Produite par Sister Pictures et The Mighty Mint, la série a obtenu un budget conséquent de 250 millions de dollars marquant par la même occasion la première collaboration entre Sky et HBO. Au casting, on retrouve l'acteur Stellan Skarsgård dans la peau de Boris Shcherbina, le chef du département énergétique de l'Union soviétique et chef de la commission gouvernementale chargée d'enquêter sur le désastre. Emily Watson incarne Ulana Khomyuk, une physicienne nucléaire soviétique, bien décidée à résoudre le mystère scientifique qui a mené à cet accident. Jared Harris sera quant à lui Valery Legasov, le scientifique soviétique engagé par le Kremlin pour mener l'enquête sur ce désastre.

Stellan Skarsgård et Emily Watson se retrouveront plus de 20 ans après avoir joué ensemble dans "Breaking the Waves" de Lars von Trier.