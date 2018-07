Gerard Butler prêt à sauver le monde dans la bande-annonce "Hunter Killer"

Le thriller d'action réunira cet hiver au grand écran Gerard Butler, Gary Oldman, Common et Linda Cardellini pour une mission des plus délicates : éviter une troisième guerre mondiale.

Après avoir sauvé le président des Etats-Unis ("La Chute de la Maison-Blanche") et des leaders politiques mondiaux ("La Chute de Londres") d'attaques terroristes, Gerard Butler reviendra prochainement au cinéma pour secourir le président russe et empêcher un possible conflit international.

Dans la peau de Joe Glass, capitaine d'un sous-marin américain, la star hollywoodienne gonflera à nouveau les muscles pour sauver le président russe, kidnappé à la suite d'un coup d'état par un général qui menace de déclencher une troisième guerre mondiale.

Gary Oldman ("Les Heures sombres"), le rappeur Common ("Suicide Squad"), Linda Cardellini ("Very Bad Dads") et Toby Stephens ("Perdus dans l'espace") se joindront à lui pour cette aventure qui sortira au cinéma le 26 octobre en Amérique du nord.

Pour regarder la bande-annonce (en anglais) :