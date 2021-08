"Free Guy": la vie comme un jeu vidéo

Que se passe-t-il quand le figurant d’un jeu vidéo ne veut plus rester dans l’ombre et que l’algorithme échappe à ses créateurs ? La comédie d’action "Free Guy", qui sort en salles cette semaine dans le monde entier, explore avec légèreté la frontière entre virtuel et réel, en jouant avec les codes chers aux gamers.

Deux décennies plus tard, les géants de l’internet rêvent de mondes parallèles mêlant le virtuel et le réel. Et dans "Free Guy", l’antihéros, interprété par Ryan Reynolds, est l’un de ses nombreux personnages secondaires avec lesquels on peut parfois interagir de manière anecdotique dans des jeux vidéo ultra-réalistes comme Grand Theft Auto.

Tous les matins, Guy se lève, salue son poisson rouge, se brûle la bouche avec un café trop chaud, insensible aux explosions et aux combats qui se déroulent autour de lui. Mais lorsqu’il finit par prendre en main son destin, la mécanique bien huilée pensée par les créateurs du jeu déraille.