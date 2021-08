Fous, scabreux ou touchants : "Les Fantasmes" en six sketchs signés Foenkinos

Karin Viard, Jean-Paul Rouve, Ramzy Bedia, mais aussi Denis Podalydès, Monica Bellucci ou Carole Bouquet : les frères David et Stéphane Foenkinos se sont entourés d’un large casting pour "Les Fantasmes", comédie d’été à sketchs qui veut "parler à tout le monde".

Pour ce troisième film au ton léger, qui sort mercredi, les frères Foenkinos (David, 46 ans, est romancier à succès et dramaturge, Stéphane, 52 ans, moins connu, est aussi scénariste, acteur et directeur de casting) ont mis en scène six couples face à des fantasmes courants ou plus rares, de l’exhibitionnisme à l’attirance pour la sœur de sa partenaire.