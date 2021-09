Femmes alpha, hommes moins clichés, les séries nuancent les genres

Certaines sont déterminées à bousculer les codes à l’image du groupe de punk féministe et musulman de "We are lady parts" (sur BrutX le 15 septembre) ou des deux danseuses de ballet suivies dans "L’Opéra" (sur OCS le 7 septembre).

Femmes alpha, solidaires ou en lutte : les personnages féminins des séries présentées au festival Séries Mania gagnent en puissance et en visibilité face à des hommes dont la vulnérabilité ou la douceur est plus exposée.

Dans l’adversité, des alliances féminines se nouent au-delà des classes sociales comme celle de Sarah, femme d’affaires australienne désargentée, avec des employées philippines exploitées dans "The unusual suspect" (prochainement sur OCS) ou entre une mère célibataire en galère et une bourgeoise en faillite dans la série suédoise "Dough" .

Dans ces récits, les femmes sont souvent amenées à prendre les rênes face à la défaillance des hommes de leur entourage.

Telles des super héroïnes du quotidien, comme la norvégienne Porni, assistante sociale qui, dans la série éponyme, encaisse difficilement un quotidien surchargé entre deux ados, un père à charge et un ex-mari peu aidant.

Véritable phénomène en Norvège, également pour sa dimension sociale, la série a été la plus regardée du pays 24 heures après son lancement.

En face, la masculinité dominante n’est plus de mise, notamment sous le regard des créatrices de séries. Pour sa série comique "Jeune et Golri", l’humoriste Agnès Hurstel a choisi d’intégrer au casting deux humoristes, Paul Mirabel et Nordine Ganso, préférant montrer leur humour "doux" face à celui plus "agressif" et transgressif de jeunes femmes qui devaient conquérir leur place dans le milieu du stand-up.

Dans "Nona et ses filles", première série de la réalisatrice et actrice Valérie Donzelli, Nona (Miou-Miou), enceinte à 70 ans, est couvée par ses trois filles et un "sage-femme homme". "J’aime montrer la part féminine des hommes, leur douceur, leur délicatesse", a-t-elle exposé au public lillois.