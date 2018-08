"Fahrenheit 11/9" : Michael Moore dévoile un premier aperçu de son nouveau documentaire

Le réalisateur, oscarisé pour Bowling for Columbine en 2002 et le documentaire "SiCKO" en 2007, fait son retour dans les salles obscures. Après "Michael Moore in TrumpLand" en 2016 consacré à la campagne présidentielle d'il y a deux ans aux Etats-Unis, il revient avec un nouveau documentaire sur les conséquences de l'élection de Donald Trump.

Intitulé "Fahrenheit 11/9", en référence à "Fahrenheit 9/11", son film de 2004 sur George W. Bush, le nom du film documentaire est une allusion à la date où Donald Trump est devenu président, le 9 novembre 2016.

Ce jeudi, la version américaine du Huffington Post dévoilait la première bande-annonce sur son compte Twitter. On y voit le réalisateur parler aux étudiants de Parkland. Il rencontre aussi David Hogg, qui milite contre les violences par arme à feu, et la femme politique démocrate Alexandria Ocasio-Cortez.

Son but ? Faire changer d'avis les électeurs de Donald Trump avant le 6 novembre prochain. "Mon film sortira avant les élections de mi-mandat parce que je veux que des millions de personnes aillent voter, expliquait Moore dans une interview télévisée avec Bill Maher il y a deux mois. Nous allons faire tomber Trump, concluait-il.

"Fahrenheit 11/9" sera disponible dans les salles américaines le 21 septembre. Il sera projeté en avant-première au festival international du film de Toronto début septembre.