Elle Fanning, créatrice de "Frankenstein" dans le trailer de "Mary Shelley"

Alors que plusieurs films ont été réalisés d'après l'oeuvre de Mary Shelley, c'est au tour de l'auteure d'être le sujet d'un prochain long-métrage, en salles le 25 mai aux Etats-Unis. Elle Fanning de seulement 20 ans partage l'affiche avec Douglas Booth ("Orgueil et préjugés et Zombies"), Bel Powley ("Wildling"), Maisie Williams ("Game of Thrones"), Tom Sturridge ("Song to Song") et Ben Hardy ("X-Men: Apocalypse").

Elle Fanning incarne la jeune et rebelle Mary, de son nom jeune fille Wollstonecraft, alors adolescente lorsqu'elle rencontre le poète Percy Shelley avec qui elle aura une histoire d'amour passionnée. Le film se centrera sur cette relation scandaleuse puisqu'à l'époque Percy Shelley était déjà marié. Entre leur vie d'artistes, leurs problèmes financiers et la perte de leur petite fille, ces événements ont inspiré l'écriture de ce roman gothique et précurseur de la science-fiction qu'est "Frankenstein". Un film qui s'intéressera également au côté féministe de Mary Shelley. En publiant son roman de manière anonyme, la jeune femme a fait face au sexisme du monde littéraire qui considérait "Frankenstein" comme étant le travail de Percy Shelley.

La vie de l'auteure britannique a déjà été évoquée au cinéma à travers les films "La Fiancée de Frankenstein" de James Whale en 1935, "Gothic" de Ken Russell en 1986, "Un été en enfer" de Ivan Passer en 1988 et "Rowing with the Wind" de Gonzalo Suárez en 1988.

"Mary Shelley" n'a pas encore de date de sortie française.

