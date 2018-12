Elle Fanning chante dans une première bande-annonce pour "Teen Spirit"

Bleecker Street et LD Entertainment ont dévoilé ce jeudi sur Youtube le trailer du premier film de Max Minghella, qui a débuté sa carrière en étant acteur ("The Handmaid's Tale", "Les Marches du pouvoir", "The Social Network").

"Teen Spirit" est un drame musical qui suit Violet (Elle Fanning), une timide adolescente qui vient d'une petite ville européenne et qui rêve de devenir une chanteuse pop célèbre. Avec l'aide de son mentor (Zlatko Buric), elle participera à une compétition de chant internationale. Cette expérience lui fera prendre conscience de son intégrité, son talent et son ambition.

Rebecca Hall, Agnieszka Grochowska, Clara Rugaard, Millie Brady, Olive Gray et Jordan Stephens font aussi partie du casting.

La bande-annonce commence par montrer aux spectateurs la vie de tous les jours de Violet qui travaille dans un restaurant. Mais très vite, tout va changer lorsqu'elle passera une audition en reprenant "Dancing on My Own" de Robyn. Si la compétition fait rage, la jeune femme ne se découragera pas et s'entraînera dur pour essayer d'atteindre son rêve.

"Teen Spirit" a été présenté en septembre au festival international du film de Toronto. Il sortira aux Etats-Unis le 5 avril prochain.