Du sang et des rires dans la première bande-annonce de "Hellboy"

Le tant attendu trailer de "Hellboy" est enfin en ligne. L'occasion de voir le célèbre démon rouge en action face à la Reine du sang qui cherche à détruire l'humanité. Le film sortira en salles le 8 mai prochain.

Encore plus plusieurs mois d'attente pour découvrir au cinéma le reboot des aventures du super-héros Hellboy. Après deux films pilotés par Guillermo del Toro avec Ron Perlman dans le rôle-titre, ce nouveau volet placera David Harbour, révélé dans la série "Stranger Things", dans le costume de la créature mi-démon, mi-humain.

Dans ce nouvel épisode, Hellboy se rendra en Angleterre pour affronter Nimue, la Reine de sang, une puissante magicienne qui souhaite la destruction de la Terre. Face à David Harbour, Milla Jovovich ("Resident Evil") et Brian Gleeson ("Logan Lucky") représenteront les forces du mal. Ian McShane ("American Gods") et Daniel Dae Kim ("Hawaii 5-0", "Lost") figureront également au casting du film de Neil Marshall ("Doomsday", "Game of Thrones").

Comics créé en 1993 par Mike Mignola, "Hellboy" a déjà connu deux aventures au grand écran en 2004 et 2008 avec Guillermo del Toro derrière la caméra et Ron Perlman devant. Les films ont rapporté au total près de 260M$ au box-office mondial.