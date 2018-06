"Dragons 3" : Harold et Krokmou font leur retour sur grand écran dans un premier teaser

DreamWorks Animation et Universal Pictures ont publié sur Youtube la bande-annonce officielle du troisième volet de la saga, quatre ans après "Dragons 2".

C'est un final émouvant et palpitant qui attend les spectateurs de la trilogie "Dragons", qui se conclura dans les salles obscures le 30 janvier 2019. Le village viking de Berk est peuplé d'humains et de dragons. Harold en est devenu le chef et il doit défendre ses habitants d'une nouvelle menace. Parallèlement, son fidèle dragon, Krokmou, fait la connaissance d'une femelle blanche de la même race que lui.

Le réalisateur Dean DeBlois sera de retour aux commandes du dernier opus de la franchise, tout comme le compositeur John Powell et le producteur Bonnie Arnold. Inspirés du livre de Cressida Cowell, les deux premiers films avaient été nommés aux Oscars.

Pour voir la vidéo :