"Doctor Who" : les premières images avec Jodie Whittaker

Révélée au Comic Con de San Diego, la première bande-annonce de la nouvelle saison du "Doctor Who" a permis aux fans de découvrir Jodie Whittaker dans la peau du personnage principal. La saison 11 devrait débarquer sur BBC à l'automne.

Le Comic Con de San Diego, qui a débuté le 19 juillet, permet à plusieurs séries de révéler les secrets de leur prochaine saison. C'est le cas de la série de science-fiction "Doctor Who" qui a offert la première bande-annonce de sa onzième saison. Pour la première fois de son histoire, démarrée sur la BBC en 1963, une femme se retrouve dans la peau du Seigneur du temps. Les 6.500 fans venus assister à la conférence dédiée à la série ont donc pu découvrir les premières images de Jodie Whittaker dans la peau du "Doctor Who".

"Tout cela est nouveau pour moi". C'est par cette phrase que les spectateurs ont découvert pour la première fois le visage choqué du nouveau Doctor Who incarné par Jodie Whittaker. Le personnage qui vient visiblement de se régénérer doit encore une fois se réadapter à un nouveau contexte : "Nouveaux visages, nouveaux mondes. Nouvelle époque. Si je le demande vraiment, vraiment gentiment, seriez-vous mes nouveaux meilleurs amis?". Une succession de scène laisse entrevoir les nouveaux personnages qui accompagneront l'héroïne. Mandip Gill, Tosin Cole et Bradley Walsh incarneront Yasmin, Ryan et Graham, les nouveaux compagnon du "Doctor Who".

L'actrice britannique de 36 ans succède à une douzaine d'acteurs masculins dont le dernier en date était Peter Capaldi. En cinquante-quatre ans de diffusion, Jodie Whittaker est la première femme à interpréter ce rôle. Des nouvelles aventures dirigées par un nouveau showrunner en la personne de Chris Chibnall qui a repris le flambeau tenu par Steven Moffat depuis 2009.

La saison 11 sera composée de dix épisodes, contre douze pour la saison précédente, d'une durée de 50 minutes. Bien que BBC n'a toujours pas révélé la date précise de la diffusion de la nouvelle saison, les fans devraient pouvoir retrouver le tardis en octobre prochain.

Bande-annonce :