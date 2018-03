Diane Keaton et Jane Fonda découvrent "50 nuances de Grey" dans "Le Book Club"

La comédie "Le Book Club" avec Diane Keaton et Jane Fonda s'offre une première bande-annonce avant sa sortie en salles le 6 juin.

L'amour n'attend pas le nombre des années. C'est bien là toute l'histoire du prochaine film "Le Book Club" réalisé par Bill Holderman avec un casting exceptionnel.

Diane Keaton, Jane Fonda, Mary Steenburgen et Candice Bergen forment une bande d'amies de toujours qui se retrouvent chaque semaine pour leur club de lecture. Alors qu'elles découvrent le roman érotique "Cinquante Nuances de Grey", les quatre femmes d'âge mur décident de profiter encore plus de leurs vies et d'ouvrir un nouveau chapitre de leur existence.

Diane Keaton incarne Diane, une femme fraîchement célibataire qui connaîtra le coup de foudre. Vivian (Jane Fonda) est toujours autant séduisante et sûre d'elle lorsqu'elle retrouve son amour de jeunesse. Sharon (Candice Bergen) s'essaye aux sites de rencontre sur internet quant à Carol (Mary Steenburgen), elle fait tout pour donner un coup de peps à son mariage.

Jane Fonda, 80 ans, Mary Steenburgen, 65 ans, Diane Keaton, 72 ans, et Candice Bergen, 71 ans, portent cette comédie intergénérationnelle avec Andy Garcia, également au casting.