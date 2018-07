Des zombies et des nazis dans la première bande-annonce terrifiante de "Overlord"

Paramount Pictures dévoile la première bande-annonce du film d'horreur "Overlord" produit par J. J. Abrams. Réalisé par Julius Avery, le long-métrage se déroule lors de la Seconde Guerre mondiale sur fond de chasse aux zombies.

Les premières images, terrifiantes, suivent des soldats américains lors du débarquement en Normandie. Un groupe de parachutistes arrive dans un village français aux mains de l'armée nazie. Arrivés sur les lieux, les soldats découvrent avec horreur que des expérimentations transformant les humains en zombies ont été réalisées.

Le casting est mené par le fils de Kurt Russell, Wyatt Russell, Jovan Adepo que l'on a pu voir dans "Fences" aux côtés de Denzel Washington et Viola Davis, et les acteurs de "Game of Thrones" Jacob Anderson et Pilou Asbaek.

"Overlord" arrivera sur grand écran le 21 novembre prochain.



Bande-annonce :