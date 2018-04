Denzel Washington revient dans la bande-annonce musclée de "The Equalizer 2"

L'acteur américain Denzel Washington revient sur le grand écran dans "The Equalizer 2" dont la bande-annonce vient d'être dévoilée. L'Américain Antoine Fuqua reprend la casquette de réalisateur pour ce thriller dont il a déjà signé le premier opus. La sortie du long-métrage est prévue pour le 15 août 2018 dans les salles françaises.

Dans ce nouveau volet, l'acteur de 63 ans reprend du service dans le rôle de l'ex-agent de la CIA Robert McCall, plus violent que jamais et bien décidé à faire justice lui-même. Après la mort de son amie Susan Plummer, jouée par Melissa Leo, McCall sera prêt à tout pour la venger et combattre l'organisation derrière ce meurtre.

On retrouvera au casting Pedro Pascal ("Narcos", "Game of Thrones", Bill Pullman et Ashton Sanders ("Moonlight").

Ce n'est pas la première fois que Denzel Washington travaille avec ce réalisateur sur un même long-métrage. Antoine Fuqua avait déjà dirigé l'acteur oscarisé dans "Les Sept mercenaires" en 2016 ainsi que dans "Training Day" en 2001 pour lequel il avait remporté l'Oscar du meilleur acteur lors de la 74e cérémonie.

Sorti en 2014, le premier volet, basé sur l'adaptation de la série télévisée des années 1980 "The Equalizer", avait récolté plus de 192 millions de dollars au box-office mondial.

Pour regarder la bande-annonce de "The Equalizer 2" avec Denzel Washington :



AFP