Découvrez la nouvelle bande-annonce du documentaire sur Ozzy Osbourne

"Biography : The Nine Lives of Ozzy", le nouveau documentaire qui raconte la vie d’Ozzy Osbourne, sera présenté en avant-première au festival South by Southwest qui se déroulera du 13 au 22 mars à Austin, dans le Texas. Ce film de 86 minutes a été produit par A & E dans le cadre de la série de documentaires "Biography", mais l’ancien producteur de l’émission "The Osbournes" est aussi à la tête de ce projet. Ozzy, Sharon et Jack Osbourne sont tous producteurs exécutifs du documentaire, qui revient sur l’histoire de l’ancien leader du groupe Black Sabbath.

"Biography : The Nine Lives of Ozzy" se concentre sur les nombreuses vies du musicien, aujourd’hui âgé de 71 ans, depuis son enfance dans une famille modeste de Birmingham, jusqu’à un passage en prison, sans oublier sa carrière à la tête du groupe de métal Black Sabbath puis en solo.

"Ozzy a tout changé"

La nouvelle bande-annonce permet de découvrir des intervenants de renom, comme le producteur Rick Rubin, mais aussi Ice-T, Marilyn Manson, Rob Zombie, Jonathan Davis du groupe Korn et le rappeur Post Malone, aux côtés de la femme d’Ozzy, Sharon et de ses enfants Jack et Kelly. "Je ne sais pas ce que serait la musique sans l’influence d’Ozzy. Ozzy a tout changé", lance le producteur star Rick Rubin dans la bande-annonce. Marilyn Manson ajoute qu'"on ne peut pas dire que qui que ce soit puisse être immortel, mais je pense qu’Ozzy est dans une zone intemporelle".

"Biography : The Nine Lives of Ozzy" est l’un des nombreux projets concernant Osbourne à paraître cette année. En amont de l’avant-première de ce documentaire, le rockeur dévoilera son premier album depuis dix ans, intitulé "Ordinary Man", le 21 février. Il a été enregistré à Los Angeles avec le producteur Andrew Watt, le bassiste de Guns N' Roses' Duff McKagan et le batteur des Red Hot Chili Peppers' Chad Smith. Ce nouvel album accueille des invités comme Post Malone, Slash, Tom Morello (Rage Against the Machine) et même Elton John.