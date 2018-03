"Deadpool 2" : la dernière bande-annonce explosive

Il revient encore plus déjanté. La dernière bande-annonce tant attendue de "Deadpool 2" vient de sortir avec un Wade Wilson plus en forme que jamais. Le film d'action plein d'humour de l'univers Marvel est de retour avec ses acteurs fétiches Ryan Reynolds et Morena Baccarin, qui reprennent respectivement leurs rôles de Wade Wilson et Vanessa.

David Leitch succède à Tim Miller à la réalisation. Le film sera dans les salles obscures françaises le 16 mai prochain.

Cette fois-ci l'anti-héros Deadpool devra affronter Cable, incarnée par Josh Brolin, mais sera aidé par Negasonic Teenage Warhead, interprétée par Brianna Hildebrand et de Domino, incarnée par Zazie Beetz. T.J. Miller, Leslie Uggams et Stefan Kapicic sont également de retour pour cette suite tant attendue.

Josh Brolin sera également à l'affiche de "Avengers : Infinity War" dans le rôle du méchant Thanos, en salles le 25 avril prochain.