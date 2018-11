De premières images impressionnantes pour "Mowgli" d'Andy Serkis

Attendue le 7 décembre prochain sur Netflix, l'adaptation du "Livre de la jungle" par Andy Serkis dévoile une première bande-annonce plus sombre que la version Disney réalisée par Jon Favreau en 2016.

Connu pour son rôle de Gollum dans la trilogie de Peter Jackson, "Le Seigneur des Anneaux", Andy Serkis signe son deuxième long-métrage avec "Mowgli", un an après avoir sorti le drame romantique "Breathe" avec Andrew Garfield et Claire Foy.

Cette fois-ci, il s'attaque à l'oeuvre de Rudyard Kipling, un classique de la littérature adapté au grand écran à de multiples reprises. Sa version s'annonce plus proche de l'oeuvre originale, plus sombre que celle proposée par Disney en 2016, qui se rapprochait davantage du film d'animation de 1967. Au casting vocal, les spectateurs reconnaîtront Benedict Cumberbatch, Christian Bale, Cate Blanchett, Naomie Harris et Andy Serkis, qui s'est réservé le rôle de l'ours Baloo.

Initialement produit par Warner Bros, "Mowgli" a été maintes fois repoussé pour finalement être revendu au géant du streaming Netflix. Le film sera mis en ligne le 7 décembre prochain mais, comme pour "Roma" d'Alfonso Cuaron ou "The Ballad of Buster Scruggs" des frères Coen, une sortie limitée au cinéma est toutefois prévue afin de pouvoir participer à la Course aux Oscars 2019.

"Mowgli" sortira donc au cinéma le 29 novembre mais seulement à Los Angeles, New York, San Francisco et Londres. D'autres villes américaines et anglaises pourraient accueillir le film dans les salles obscures, une fois sa sortie officielle.