Danny Boyle imagine un monde sans les Beatles dans la bande-annonce de "Yesterday"

Le 3 juillet prochain, Danny Boyle lèvera le voile sur son prochain film "Yesterday", un véritable hommage aux Beatles. Universal vient de dévoiler la bande-annonce officielle de ce long métrage dont l'histoire nous plonge dans un monde où les quatre musiciens britanniques n'auraient jamais existé, privant ainsi le monde des plus belles chansons.

"Yesterday", "Hey Jude", ou encore "All You Need Is Love", autant de classiques musicaux qui ont fait le succès mondial des Beatles. Et pourtant, pour son prochain film, dont la bande-annonce vient d'être dévoilée, Danny Boyle a imaginé un monde où le groupe britannique n'aurait jamais existé. Une hérésie qui s'avérera être une aubaine pour Jack qui, du jour au lendemain, devient une star internationale grâce à la "Beatlemania".

Réalisé par Danny Boyle ("Slumdog Millionaire") d'après un scénario de Richard Curtis ("Notting Hill", "Love Actually"), "Yesterday" suit la vie de Jack Malik, un compositeur de musique qui a du mal à percer dans sa petite ville au Royaume-Uni malgré le soutien inconditionnel de son amie d'enfance, Ellie, jouée par Lily James. Après une panne générale d'électricité suivie d'un accident avec un bus, Jack se réveille pour découvrir que l'un des plus grands groupes du monde n'a jamais vu le jour. Plus personne ne se souvient des chansons des Beatles, tous sauf Jack qui va tirer profit de cette incroyable disparition. Il choisit d'interpréter les plus gros tubes du groupe de musique et de se les approprier ce qui précipite son succès auprès du public si bien qu'il devient en très peu de temps la star la plus importante au monde. Pourtant, même s'il rêvait de cette célébrité, Jack se retrouve coincé entre Debra, son agent américain, qui le pousse au succès et son amie de toujours Ellie qu'il risque de perdre. Le jeune homme va vite se rendre compte que l'amour est tout ce dont il a besoin.

Himesh Patel ("EastEnders") tient le rôle principal aux côtés de Lilly James ("Cendrillon") et de Kate McKinnon ("Saturday Night Live"). Le musicien Ed Sheeran joue également son propre rôle dans le long métrage.