"Creed II" : la suite se dévoile dans une bande-annonce coup de poing

Warner Bros France vient de dévoiler la bande-annonce de "Creed II" avec Michael B. Jordan et Sylvester Stallone. Adonis Creed remonte sur le ring et est prêt à en découdre. Toujours aidé par le mythique Rocky Balboa, incarné par le non moins mythique Sylvester Stallone, Adonis Creed devra faire un choix : son entraînement intensif pour réussir à battre le fils d'Ivan Drago, le boxeur qui a tué son père, face à ses responsabilités personnelles aux côtés de sa famille. Creed affrontera Viktor Drago dans un combat capital pour la vie du boxeur.

Les fans des boxeurs pourront assister à cet affrontement ultime le 9 janvier 2019 au cinéma.

Ryan Coogler retrouve Michael B. Jordan qu'il avait déjà dirigé dans le premier opus en 2015 et dans le phénomènal "Black Panther" en 2018. Tessa Thompson, Phylicia Rashad, Wood Harris et Andre Ward reprennent respectivement leurs rôles de Bianca, Mary Anne, Tony "Little Duke" Burton et Danny "Stuntman" Wheeler.

"Creed : L'héritage de Rocky Balboa" avait amassé plus de 173 millions de dollars au box-office en 2015.

Bande-annonce :