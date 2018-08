"Casse-noisette et les quatre royaumes" : Disney dévoile une nouvelle bande-annonce

L'esprit de noël est déjà présent chez Disney. Ce mercredi, le distributeur a diffusé sur Youtube de nouvelles images de "Casse-noisette et les quatre royaumes", dirigé par Lasse Hallström ("Gilbert Grape") et Joe Johnston ("Captain America: First Avenger"). On y voit Clara (Mackenzie Foy), une jeune fille propulsée dans un monde parallèle enchanté. Elle se mettra en quête d'une clé pour déverrouiller un bien inestimable de sa mère disparue. Au cours de son parcours, elle rencontrera -entre autres- la Fée Dragée (Keira Knightley) et la tyrannique Mother Ginger (Helen Mirren).

Morgan Freeman jouera le parrain de Clara, Drosselmeyer, qui l'aidera tout au long de son voyage.

