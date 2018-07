"Boy Erased" : Lucas Hedges, Nicole Kidman et Russell Crowe dans un drame sur l'homosexualité

Avec "Boy Erased", Joel Edgerton signe son deuxième long-métrage. Le réalisateur et acteur australien revient derrière la caméra avec l'adaptation de "Boy Erased : A Memoir", les mémoires de Garrard Conley publiées en 2016.

Le film dramatique raconte l'histoire tragique de Jared, un jeune homme de 19 ans qui découvre son homosexualité. Enfant unique au sein d'une famille conservatrice et avec un père sur le point d'être ordonné pasteur baptiste, Jared se voit contraint de suivre une thérapie de conversion pour "soigner" son homosexualité. Une décision radicale s'il ne veut pas perdre sa famille et ses amis.

Une histoire dramatique dont les premières images ont été dévoilées à travers la première bande-annonce. Nicole Kidman y joue la mère de Jared, tourmentée entre l'amour qu'elle voue à sa religion et à son fils. À ses côtés, Russell Crowe incarne le père conservateur qui envoie son fils en thérapie. Dans ce centre, Jared fera la connaissance du thérapeute Victor Sykes, joué par Joel Edgerton.

Lucas Hedges tient le rôle principal de ce long-métrage. Remarqué grâce à sa performance dans "Manchester by the Sea", réalisé par Kenneth Lonergan en 2016, l'acteur américain a décroché l'année suivante sa première nomination aux Oscars dans la catégorie "meilleur acteur dans un second rôle". Acteur en vogue à Hollywood, le jeune homme de 21 ans a déjà fait partie du casting de "Lady Bird" de Greta Gerwig en 2017 et "Three Billboards : les panneaux de la vengeance", tous les deux primés lors de la 90e cérémonie des Oscars.

Le film sortira le 14 novembre sur les écrans belges.

Bande-annonce :