"Bienvenue à Marwen" : Steve Carell joue aux poupées dans une nouvelle bande-annonce émouvante

Steve Carell revient au cinéma dans un long-métrage tiré d'une histoire vraie. L'acteur y incarne Mark Hogancamp, un homme laissé pour mort par un groupe de nazis.

Traumatisé par une attaque violente et après avoir passé des jours dans le coma, l'homme a perdu ses souvenirs de sa vie d'avant. Pour se réparer psychologiquement, il se réfugie dans un monde imaginaire. Dans la cour de sa maison, Mark construit la réplique d'un village de la seconde guerre mondiale et le peuple de figures féminines fortes issues de sa propre réalité.

Dans son combat pour retrouver sa forme physique et mentale, Mark va s'appuyer sur sa voisine Nicol (Leslie Mann), son amie et employée Roberta (Merritt Wever), son amie et éducatrice Julie (Janelle Monae), l'employée de bar Caralala (Eliza Gonzalez) et son aide à domicile Anna (Gwendoline Christie). Ces femmes vont devenir sa force et les héroïnes de sa propre ville imaginaire qu'il met en scène dans des combats contre ses propres agresseurs. Diane Kruger fera également partie du casting.

Le long-métrage mélange animation et scène d'action sur fond dramatique grâce à la technique de la motion capture déjà utilisée par le réalisateur pour "Le Pôle Express" en 2004. L'histoire de Mark Hogancamp a déjà été racontée dans le documentaire "Marwencol" de Jess Malmberg, sorti en 2010.

Bande-annonce :