"Bacurau", un cri de résistance venu du Brésil

Avec "Bacurau", film sanglant et politique sur une communauté assiégée, en salles mercredi en Belgique, les réalisateurs brésiliens Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles signent une fable sur la résistance, à mi-chemin entre western, survival et fantastique. Prix du jury au dernier Festival de Cannes, ce film raconte l'histoire du village imaginaire de Bacurau, dans le Sertao brésilien (région semi-aride et très pauvre du Nord-Est), "d'ici quelques années". Le village est frappé par des phénomènes étranges. Il disparaît de la carte, les téléphones portables ne marchent plus, et les habitants se retrouvent isolés. De mystérieux tueurs - qui se révèlent en fait être des Américains engagés par les autorités locales - font alors leur apparition, avec pour mission d'éliminer les villageois. Mais ceux-ci sont bien décidés à ne pas se laisser faire.

Film de genre, mêlant western, film de survie (survival) et fantastique, "Bacurau" est le troisième long-métrage de Kleber Mendonça Filho, réalisateur des "Bruits de Recife" et d'"Aquarius". Coréalisé avec Juliano Dornelles, son directeur artistique sur de nombreux autres projets, "Bacurau" met à nouveau à l'affiche la star brésilienne Sonia Braga, déjà présente dans "Aquarius". Tourné avec des objectifs anamorphiques utilisés dans le cinéma américain des années 70, le film est nourri de nombreuses références, en particulier américaines, du cinéma de Peckinpah à celui de Carpenter, en passant par John Boorman et Brian de Palma, avec une violence stylisée, graphique.

Si ce long métrage, dont l'écriture a commencé il y a dix ans, a été réalisé avant l'arrivée au pouvoir du président brésilien Jair Bolsonaro, il n'en a pas moins une résonance politique. "Quand nous avons écrit ça, Trump était juste une blague. Puis il a été élu. [...] Puis Bolsonaro a été élu. Quel impact ça allait avoir sur le film?", racontait à l'AFP à Cannes le réalisateur de 51 ans, soulignant avoir "une sorte de petite utopie : quand les gens se rassemblent, c'est mieux". "Au Brésil en ce moment, nous devons vraiment être unis pour résister à certaines des choses folles qui se déroulent" avec le nouveau président d'extrême droite, entré en fonction en janvier, ajoutait-il.

Pour Juliano Dornelles, le scénario avait "beaucoup d'humour au départ", mais "la réalité" a rendu au final le film beaucoup plus sérieux.