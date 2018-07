"Astérix : Le Secret de la Potion Magique" se dévoile en images

Réalisé par Alexandre Astier et Louis Clichy, le dernier-né de l'univers d'Astérix et Obélix dévoile ses premières images par le biais d'un teaser. Prévu pour Noël, le 5 décembre prochain plus exactement, "Astérix : Le Secret de la Potion Magique" sera mené par Christian Clavier, Florence Foresti ou encore François Morel.

Par Toutatis, SND vient de diffuser la première bande-annonce des prochaines aventures d'Astérix et Obélix. Le film d'animation "Astérix : Le Secret de la Potion Magique" dévoile ses secrets à travers des premières images inédites. Pour ce nouvel opus, Alexandre Astier reprend du service en tant que réalisateur aux côtés de Louis Clichy. Le duo avait déjà réalisé ensemble "Astérix : Le Domaine des Dieux" en 2014.

Les fans de la bande-dessinée retrouveront l'univers des irréductibles Gaulois à travers une toute nouvelle aventure tout droit sortie de l'imaginaire d'Alexandra Astier. Le druide Panoramix sera au centre de ce nouveau long-métrage. Après une chute pourtant sans conséquences, le sage du village réalise qu'il lui faut un hériter pour lui transmettre son savoir et notamment la recette de la fameuse potion magique. Panoramix, Astérix et Obélix se mettent alors en quête de trouver un jeune druide afin de lui enseigner les rudiments de cette mixture magique.

De grands noms du cinéma français ont doublé les personnages de l'univers de René Goscinny et Albert Uderzo. Au casting, on retrouvera Guillaume Briat derrière la voix d'Obélix, Christian Clavier sera Astérix, Bernard Alane reviendra également interpréter Panoramix tandis que Florence Foresti sera de retour pour doubler Bonnemine. Alexandre Astier, Elie Semoun, François Morel et Lionnel Astier reprendront respectivement leurs rôles de Oursenplus, Cubitus, Ordralfabetix et Cetautomatix. Les nouveaux personnages Sulfurix, Teleferix et Atmosferix seront doublés par Daniel Mesguich, Alex Lutz et Gérard Hernandez qui rejoignent l'aventure magique.

En 2014, "Astérix : Le Domaine des Dieux" avait fait un carton en séduisant presque trois millions de fans dans les salles obscures.