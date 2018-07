Après "Stranger Things", Shannon Purser est de retour sur Netflix

Netflix vient de dévoiler la bande-annonce de sa prochaine comédie romantique "Sierra Burgess Is a Loser", disponible le 7 septembre prochain. Shannon Purser, qui incarnait Barbara dans "Stranger Things", a décroché le rôle principal de ce long-métrage.

Elle incarnait Barb dans "Stranger Things", la série événement de Netflix. Shannon Purser signe son retour sur la plateforme américaine avec la nouveau film "Sierra Burgess Is a Loser". La jeune actrice de 21 ans a décroché le rôle principal de cette nouvelle comédie romantique et dramatique qui sera disponible le 7 septembre prochain.

L'histoire de ce long-métrage suit la jeune adolescente Sierra Burgess, une lycéenne intelligente mais qui ne suit pas les stéréotypes de beauté. Lorsque Jamey, un jeune homme, lui envoie un message sur son téléphone, une romance 2.0 surprenante débute entre Sierra et ce dernier. Pourtant tout se complique lorsque la jeune fille découvre que Jamey pense parler à Veronica, la fille la plus populaire du lycée. Alors que Sierra fait partie des meilleurs élèves et pense partir à l'université de Stanford, elle propose un marché à Veronica qui ne réussit pas ses études. En l'aidant à passer ses examens, Sierra demande à Veronica de se faire passer pour elle... Complexée par son apparence physique, la jeune femme va alors vivre un double jeu.

Aux côtés de Shannon Purser, l'actrice donnera la réplique à Kristine Froseth, RJ Cyler, Noah Centineo, Chrissy Metz et Lea Thompson.

L'actrice principale de cette comédie romantique a été découverte dans la série événement "Stranger Things". Elle y incarnait Barbara Holland, la meilleure amie de Nancy Wheeler. Malgré la disparition de son personnage, Barbara avait marqué les fans de la série sur Netflix. Récemment, Shannon Purser incarnait Annabelle dans la série "Rise" sur NBC.