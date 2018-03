Andrew Garfield revient dans le trailer "Under The Silver Lake"

La toute nouvelle bande-annonce de "Under The Silver Lake" avec Andrew Garfield vient d'être dévoilée. La sortie du film est prévue pour le 22 juin aux Etats-Unis.

Il raccroche le costume de Spiderman. Andrew Garfield revient sur le grand écran dans le tout nouveau film néo-noir "Under The Silver Lake", de David Robert Mitchell, dans une bande-annonce intrigante.

L'acteur américain campe le rôle de Sam, un homme désabusé de 33 ans qui fait la connaissance de sa mystérieuse voisine Sarah, incarnée par Riley Keough ("Mad Max : Fury Road"). Mais lorsque la jeune femme disparaît mystérieusement le lendemain, Sam se lance dans une enquête surréaliste pour décoder les secrets derrière sa disparition.

L'acteur Topher Grace ("That '70s Show", "Spider-Man 3") est également au casting de ce thriller teinté de comédie.

Le réalisateur et scénariste américain David Robert Mitchell n'est pas novice dans ce genre de film. Il a signé le très réussi film d'épouvante "It Follows" en 2014.

Prévu le 22 juin dans les salles américaines, "Under the Silver Lake" ne possède pas encore de date de sortie en Belgique.