Ambiance survoltée à New York pour le retour des Soprano à l’écran

David Chase, créateur de la série, qui a coécrit le film, a présenté les acteurs de "The many saints of Newark" au Beacon Theatre. Et les applaudissements ont redoublé pour Michael Gandolfini , le fils de James Gandolfini , mort en 2013 à 51 ans, et qui incarnait Tony Soprano, chef violent d’un clan mafieux italo-américain mais père de famille tourmenté, dans la série HBO qui a marqué la télé des années 2000.

S’il retrace les années de jeunesse de Tony, adolescent doué mais sans repères, entre un père absent et une mère trop sévère, le film est centré sur un personnage qu’il vénère, Dickie Moltisanti, joué par Alessandro Nivola.

L’histoire explore aussi les tensions entre les communautés italo-américaine et afro-américaine dans le New Jersey de l’époque, ainsi que les émeutes de Newark en 1967 et les violences policières.

Mais comme tout préquel qui se respecte, "The many saints ("molti santi" en italien) of Newark", multiplie les références à la série aux 21 Emmy Awards et cinq Golden Globes et livre quelques clés aux fans qui maîtrisent sur le bout des doigts la généalogie des Soprano.

Diffusé aux Etats-Unis simultanément au cinéma et sur HBO Max à partir du 1er octobre, le film sort cette semaine au Royaume-Uni et début novembre en France.