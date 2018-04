Amanda Seyfried et Clive Owen dans la bande-annonce du thriller futuriste "Anon"

Netflix signe un nouveau film entre science-fiction et thriller avec deux acteurs de prestige. Amanda Seyfried donne la réplique à Clive Owen dans "Anon", dont la bande-annonce a été dévoilée. Réalisé par le Néo-Zélandais Andrew Niccol, le long-métrage sera disponible sur la plateforme de streaming le 4 mai prochain.

Dans un monde futuriste où il n'y a plus de vie privée et où toutes les identités sont répertoriées par les forces de police, les crimes ont quasiment cessé d'exister. Alors qu'il essaye de résoudre une affaire sur des meurtres mystérieux, Sal Friedlan (Clive Owen), un détective, tombe sur une jeune femme connue sous le nom de "La fille" (Amanda Seyfried). Elle n'a aucune identité, aucun historique et est invisible auprès de la police. En la poursuivant, Sal réalise que les crimes ne font que commencer.

Habitué aux histoires futuristes, Andrew Niccol est connu pour avoir réalisé "Bienvenue à Gattaca" en 1998, "Lord of War" (2006) ou "Time Out" (2011).

Pour regarder la bande-annonce de "Anon" d'Andrew Niccol avec Amanda Seyfried et Clive Owen :