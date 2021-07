Almodovar révèle la bande annonce de "Madres paralelas" : le film d’ouverture de la Mostra

"Je suis vraiment né comme réalisateur à Venise en 1983 […] dans la section Mezzogiorno Mezzanotte. 38 années après, on m’appelle pour ouvrir la Mostra. Je suis vraiment reconnaissant au festival pour cet honneur et j’espère être à la hauteur", avait réagi le réalisateur espagnol dans le communiqué.

Madres Paralelas met en scène deux femmes ayant accouché le même jour et dont les vies prennent des trajectoires différentes. L’on suit Ana et Janis pendant les deux premières années de leur maternité. Porté par Penélope Cruz et Milena Smit, le film a majoritairement été tourné à Madrid entre le mois de février et le mois de juin 2021. Cette période de confinement avait permis à Pedro Almodóvar d’avancer sur son scénario et la préproduction de ce nouveau projet, abordant une fois de plus l’un de ses sujets de prédilection : les femmes et la maternité (Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça ? !, Talons aiguilles, Volver…).

Le directeur du festival Alberto Barbera se réjoui d’accueillir "ce portrait intense et sensible de deux femmes confrontées aux thèmes d’une maternité aux rebondissements imprévisibles, de la solidarité féminine, d’une sexualité vécue en pleine liberté et sans hypocrisies".