"Alita : Battle Angel" : une première bande-annonce officielle disponible

20th Century Fox a diffusé ce lundi sur Youtube les premières images de ce long-métrage produit par James Cameron et Jon Landau et attendu en Belgique le 26 décembre 2018.

Réalisé par Robert Rodriguez ("Une nuit en enfer", "Spy Kids"), "Alita : Battle Angel" se passe au XXVIe siècle. Alita (Rosa Salazar) est la dernière cyborg de son genre. Sauvée d'une décharge par un cyber docteur plein de compassion, Ido (Christoph Waltz), elle découvre qu'elle a des pouvoirs uniques. Cette histoire est l'adaptation cinématographique du manga Gunnm créé par Yukito Kishiro dans les années 1990.

James Cameron, le producteur du film, s'intéressait à ce projet depuis longtemps : il avait écrit le script il y a plus de dix ans avant de finalement choisir de tourner un autre de ses scénarios à la place : "Avatar". "C'était comme si j'avais tiré au sort, a expliqué le principal intéressé lundi dans un live sur Facebook. Je pensais faire "Alita" puis finalement "Avatar" a pris les devants". Cameron a finalement co-écrit l'intrigue finale avec le réalisateur Robert Rodriguez.

En plus de Christoph Waltz et Rosa Salazar, les spectateurs retrouveront au casting Jennifer Connelly, Ed Skrein, Jackie Earle Haley et Keean Johnson.

