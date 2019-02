Alexandra Lamy et José Garcia en couple dans une première bande-annonce pince-sans-rire de "Chamboultout"

Alexandra Lamy et José Garcia se dévoilent dans les premières images de la prochaine comédie d'Eric Lavaine, "Chamboultout". Une comédie à l'humour noir qui raconte l'histoire d'un couple dont le mari est devenu aveugle. Michaël Youn, Anne Marivin ou encore Medi Sadoun font partie du film.

Récemment présenté au festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez, "Chamboultout" suit Béatrice, une auteure qui vient de sortir son tout nouveau livre dans lequel elle raconte comment sa vie a changé après l'accident de son mari. Devenu aveugle, Frédéric s'est découvert une nouvelle vie et ne peut plus s'empêcher de dire haut et fort ce qu'il pense. Malgré son handicap, Frédéric reste imprévisible mais tout aussi séduisant que drôle. A peine paru, le livre de Béatrice suscite la controverse auprès de sa famille et de ses amis. Ses proches vont alors chercher le moindre indice au sein du livre qui trahirait leur présence parmi les personnages. Béatrice va devoir faire face à plusieurs tempêtes qui s'avéreront être pour le moins salutaires.

Eric Lavaine signe son retour deux ans après "L'embarras du choix" où, déjà, il dirigeait Alexandra Lamy. Il s'agit du troisième film dans lequel le réalisateur fait tourner l'actrice de "Un Gars Une Fille" après "L'embarras du choix" en 2017 et "Retour chez ma mère" en 2016 tandis que José Garcia tourne pour la première fois avec le cinéaste, connu pour ses comédies "Incognito", "Barbecue" ou "Bienvenue à bord".