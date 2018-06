"A Star is born" : Bradley Cooper chante avec Lady Gaga dans une première bande-annonce

Warner Bros a dévoilé ce mercredi un aperçu du premier film de Bradley Cooper en tant que réalisateur. Il sortira dans les salles obscures le 3 octobre prochain.

La bande-annonce s'ouvre avec le musicien Jackson Maine (Cooper), sur scène, pendant un concert. Il découvre Ally (Lady Gaga), une jeune chanteuse qui n'a pas confiance en son talent, alors que lui est en perte de notoriété avant de la rencontrer.

"A Star is born" est un remake d'un film de 1937, "Une étoile est née", de William A. Wellman. Une star aide une actrice prometteuse à devenir célèbre tandis qu'il lutte contre ses démons intérieurs. Ce film fut déjà retourné deux fois avant la version de Bradley Cooper : en 1954 (par George Cukor, avec Judy Garland et James Mason) puis en 1976 (avec à l'affiche Barbra Streisand et Kris Kristofferson).

Pour rendre le long-métrage plus authentique, Lady Gaga et Bradley Cooper ont chanté dans les festivals de Coachella et de Glastonbury, où ils ont partagé la même scène que Barbra Streisand et Kris Kristofferson.

