Une deuxième saison de "Castlevania" confirmée pour 2018

L'auteur de la série d'animation inspirée du jeu vidéo "Castlevania" a confirmé qu'elle allait revenir pour une deuxième saison courant 2018 sur Netflix.

Les quatre épisodes de la première saison de cette série à succès avaient été diffusés en juillet 2017 et une suite avait été immédiatement annoncée.

A l'approche de ce premier anniversaire, le célèbre auteur de bande-dessinées Warren Ellis, déjà responsable de la première saison, a tenu à rassurer les fans de la saga que le projet était toujours d'actualité.

Il a confirmé que cette deuxième mouture serait plus longue, huit épisodes au lieu de quatre, et qu'elle "sera diffusée dans le courant de l'année ", car la décision de diffusion ne dépend pas de lui, comme il l'a expliqué sur son compte Twitter. Il a par ailleurs précisé que de grands spécialistes de l'animation travaillaient d'arrache-pied sur ce projet.

La première saison avait été annoncée par Netflix en février 2017, avec une bande-annonce et une date de sortie divulguée en mai pour une diffusion six semaines plus tard.

Le jeu vidéo du même nom s'inspirait directement du roman "Dracula" (1897) de Bram Stoker. La franchise a débuté sur la console Nintendo Entertainment System (NES) en 1986. Vingt-quatre opus ont depuis vu le jour, ainsi qu'une douzaine de spin-off.