Un premier teaser et l'affiche dévoilés de "Shaun le Mouton, le film : La Ferme Contre-Attaque"

Plus de quatre ans après la sortie du premier volet, "Shaun Le Mouton" revient dans "La Ferme Contre-Attaque", attendu le 16 octobre au cinéma en France. Pour cette nouvelle aventure, les animaux vont faire une rencontre du troisième type et aider une petite alien à regagner sa maison tout en combattant une sombre organisation gouvernementale.

Quatre ans après le premier volet, Shaun le Mouton est de retour dans "Shaun le Mouton, le film : La Ferme Contre-Attaque", le 16 octobre 2019 au cinéma. Co-réalisateurs du premier film, Richard Starzak et Mark Burton laissent leurs places à Richard Phelan et Will Becker. Ils restent néanmoins producteurs exécutifs ainsi que co-scénariste pour Mark Burton.

Dans cette nouvelle aventure, Shaun le Mouton et ses amis vont découvrir l'univers intergalactique. Alors qu'un vaisseau spatial s'est écrasé près de la ferme, Shaun va faire la connaissance d'une créature douée de pouvoirs surnaturels, aussi mignonne que malicieuse. Une rencontre inattendue et chamboulée par l'arrivée d'une sombre organisation gouvernementale qui tente de capturer l'être venu d'ailleurs. Pourtant, Shaun et ses amis ne comptent pas laisser la petite alien aux mains du gouvernement et se préparent à contre-attaquer.

Sorti en 2015, le premier opus "Shaun Le Mouton" a récolté plus de 106 millions de dollars de recettes dans le monde et a attiré plus d'un million de spectateurs français en salles.