Un étonnant "Baby Sonic" fait son apparition dans un nouveau trailer

Après le "bébé Yoda" dans la série dérivée de Star Wars "The Mandalorian", Paramount Pictures entend faire fondre le Web en dévoilant deux nouveaux spots en japonais, dans lesquels une adorable version de Sonic, bien éloignée de la version initiale du personnage, fait son apparition. L’adaptation du jeu "Sonic" devait sortir en novembre 2019. C’était sans compter sur les réactions mi-amusées, mi-horrifiées des internautes à la vue de l’esthétique du personnage dans les premières images du film. Sa sortie a été reportée au mois de février 2020, de manière à parfaire les traits du héros.

Sonic ressemble déjà plus au personnage d’origine, sans ses yeux humanoïdes, son étrange dentition et ses drôles de disproportions. Mais Paramount et Blur Studio ont voulu aller plus loin en ajoutant Baby Sonic à la franchise. Tournesol à la main, il se montre brièvement à la fin du premier trailer.

Paramount baptise tout de même l’intégralité du trailer Baby Sonic et propose un livre de coloriage et un porte-clés à son effigie. Ben Schwartz, Jim Carrey, James Marsden et Tika Sumpter seront à l’affiche du film "Sonic", dont la sortie est prévue le 14 février 2020.