"Tom et Jerry" : le long-métrage live sortira plus tôt que prévu

Warner Bros. a décidé ce vendredi d'avancer la sortie de "Tom et Jerry", le film adapté de la célèbre série de courts-métrages animés américaine, créée en 1940 et diffusée jusqu'en 2005 aux États-Unis. Ce long-métrage, qui alternera prises de vue réelles et animation, sera réalisé par Tim Story, à qui l'on doit la saga "Les Quatre Fantastiques". Il devait à l'origine être disponible en avril 2021 – en France comme aux États-Unis. Il sera finalement à retrouver dans les salles de cinéma dès le 23 décembre 2020, pour la période de noël.

Encore sans titre défini, "Tom et Jerry" mettra en scène Chloe Grace Moretz ("Kick-Ass"), Michael Pena ("Narcos : Mexico"), Ken Jeong ("Very Bad Trip", "Community"), Rob Delaney ("Catastrophe", "Deadpool 2"), Jordan Bolger ("Peaky Blinders") et Pallavi Sharda.

"Tom et Jerry" est, à l'origine, un dessin-animé créé par William Hanna et Joseph Barbera. On suit les aventures de Tom, un chat qui essaie par tous les moyens d'attraper Jerry, une souris. Distribués lors de sa diffusion initiale par Metro-Goldwyn-Mayer, les deux réalisateurs reçoivent l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation à sept reprises entre 1943 et 1953.

Dans ce nouveau film, l'action ne se passe plus dans la maison de Tom et Jerry mais dans un luxueux hôtel new-yorkais. Kayla (Moretz) vient de commencer à y travailler. Elle perdra son emploi si elle ne se débarrasse pas de la souris Jerry avant le début d'un mariage distingué. Pour s'en sortir, elle engage Tom pour résoudre ce problème.