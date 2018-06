"Spider-Man : New Generation" : la bande-annonce dévoilée sur la toile

Sony Pictures vient de dévoiler la bande-annonce du film d'animation dédié à Spider-Man, qui évolue dans un univers parallèle où Peter Parker n'est pas le seul super héros-araignée.

Dans "Spider-Man : New Generation", plus d'un Spider-Man existe. Le mythique Peter Parker, doublé par Jake Johnson ("New Girl") dans la version originale, fait équipe avec un jeune homme afro-américain et latino Miles Morales. Derrière le masque, c'est Shameik Moore qui qui prête sa voix à la jeune recrue. Ils seront accompagnés par la chanteuse et actrice Hailee Steinfeld qui incarnera la fameuse Spider-Gwen.

Le film, qui se rapproche plus de l'univers des comic books, a été réalisé par Bob Persichetti, Peter Ramsey et Rodney Rothman d'après un scénario de Phil Lord. Au casting, on retrouve également Mahershala Ali, Liev Schreiber, Brian Tyree Henry, Luna Lauren Velez et Lily Tomlin.

Le film d'animation affiche déjà plus de 6.7 millions de vues pour sa bande-annonce depuis sa mise en ligne le mercredi 6 juin.

Bande-annonce :