Le dessin animé "Spider-Man: New Generation" a remporté dimanche soir l'Oscar du meilleur film d'animation, un succès sans surprise après avoir été encensé par le public et la critique.

Le film de Peter Ramsey, Bob Persichetti et Rodney Rothman met en scène un nouveau Spider-Man, Miles Morales, héros noir et latino et a notamment dominé, dans sa catégorie, "Les Indestructibles 2" ou "L'Ile aux Chiens".